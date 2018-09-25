Спасателей Эльбрусского отряда МЧС России наградили за мужество

НАЛЬЧИК, 25 сентября. /ТАСС/. Четверо сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России награждены медалями Российского союза спасателей "За мужество в спасении", сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления министерства по Кабардино-Балкарии (КБР).

"За высокий профессионализм, мужество и самоотверженность, за активную жизненную позицию и реализацию целей и задач братства спасателей МЧС России медалями "За мужество в спасении" награждены спасатели 1 класса Камал Сарбашев и Казим Шабаев, спасатель 3 класса Ахмат Жарашуев и спасатель Исмаил Жеттеев", - говорится в сообщении.

Награждение состоялось на церемонии закрытия Всероссийских соревнований по многоборью среди спасателей на Кубок Кавказа в Чечне.

"Это награды общественной организации "Россоюзспас" и вручены ребятам по итогам прошедшего летнего сезона. Они отработали очень сложный сезон в горах, участвовали в спасательных работах в Безенги, Хазнидонском ущелье в особо сложных условиях при камнепадах на больших высотах. У них разная квалификация, но все они отличные профессионалы", - приводят в пресс-службе слова руководителя Нальчикского подразделения отряда Мухаммат Гулиев.

В зоне ответственности ЭВПСО обширная горная территория КБР, в которую попадает наиболее высокая часть Главного Кавказского хребта (район Приэльбрусья, Безенги, Чегемское ущелье, Черекский район). По данным МЧС, за восемь месяцев 2018 года спасатели ЭВПСО в горах республики провели 80 поисково-спасательных операций (122 за аналогичный период прошлого года), на которых спасли 47 человек (93 годом ранее). Работы проводились в сложнейших условиях высокогорья.