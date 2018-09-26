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Северный Кавказ

На Ставрополье более 1 тыс. молодых семей получили свидетельства на приобретение жилья

Из них собственное жилье приобрели уже около 200 семей

ПЯТИГОРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Свидетельства на приобретение жилья получили уже более 1 тыс. участников программы "Молодая семья" в Ставропольском крае, сообщает в среду пресс-служба регионального министерства строительства и архитектуры.

"В крае выдано уже 1022 свидетельства молодым семьям - участникам программы на сумму более 668 тыс. рублей, из них собственное жилье приобрели уже 212 ставропольских семей", - приводятся в сообщении слова министра Алексея Когарлыцкого.

Выделенные средства должны быть освоены до конца года. В числе муниципальных образований, которые уже завершают выдачу свидетельств - Кисловодск, Ессентуки, Лермонтов, Грачевский, Туркменский и Левокумский муниципальные районы, Советский и Петровский городские округа.

Как сообщалось, в 2018 году Ставрополье в 20 раз к уровню прошлого года увеличило финансирование программы "Молодая семья", в рамках которой молодым людям помогают приобрести жилье, доведя ее объем до 1 млрд 30 млн рублей. Это позволит улучшить жилищные условия примерно 1650 молодым семьям. Сейчас в программе участвуют 2456 семей, соответствующих возрастному критерию - до 35 лет. Власти края планируют расширить возраст участников программы "Молодая семья", и включить в программу людей в возрасте от 36 до 40 лет.

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РоссияСКФОСтавропольский край
Северный Кавказ
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