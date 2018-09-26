На Ставрополье более 1 тыс. молодых семей получили свидетельства на приобретение жилья

Северный Кавказ

Более 200 врачей планируют направить в сельскую местность в Дагестане в 2018 году

В рамках программы преимущество отдается специалистам наиболее узких специальностей, среди которых доктора скорой помощи, неонатологи, рентгенологи

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