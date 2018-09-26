Молодежный форум "Город" пройдет в Северной Осетии с 1 по 5 октября

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 сентября. /ТАСС/. Порядка 60 студентов из вузов Владикавказа примут участие в молодежном форуме "Город", который пройдет в Северной Осетии с 1 по 5 октября. Цель мероприятия - создание молодежного актива города, сообщила пресс-служба комитета молодежной политики, физической культуры и спорта горадминистрации.
"С 1 по 5 октября на базе республиканского детского реабилитационного центра "Тамиск" комитет молодежной политики, физической культуры и спорта администрации местного самоуправления (АМС) Владикавказа проводит ежегодный молодежный форум "Город". Цель - создание молодежного актива Владикавказа, развитие навыков социальной активности", - говорится в сообщении.
Образовательная программа включает тренинги по нетворкингу, личностному росту, командной работе, лидерству и созданию бизнес-моделей. В рамках форума также пройдут дискуссии с государственными и общественными деятелями, конкурсы и экскурсии.
Впервые "Город" состоялся в 2016 году инициативе главы АМС Владикавказа Бориса Албегова в рамках развития молодежной среды столицы Северной Осетии.