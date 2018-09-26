Сеть образовательных квест-площадок создадут в СКФО на базе музеев

ПЯТИГОРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Образовательные квест- площадки на базе музеев Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) намерены создать участники проекта "Мир в музее", получившего грант молодежного форума "Машук-2018". Как сообщила в среду ТАСС автор проект Джулина Шихмагомедова, проект выиграл грант в размере 100 тыс. рублей, его главная цель - повысить с помощью квестов интерес молодежи к культурному наследию региона.

"У нас есть соглашение с Государственным музеем-заповедником М. Ю. Лермонтова в Пятигорске, на его базе проводим квесты со школьниками и студентами. Уже разработали квест для Национального музея Чеченской республики, его сценарий был посвящен Дню города Грозный. Есть договоренность с Аргунским музеем-заповедником, а также с Минкультуры Карачаево-Черкесии, планируется охватить и соседнюю Кабардино-Балкарию и проводить на базе их музеев образовательные квесты", - рассказала автор проекта.

По ее словам, каждый квест подстроен под тематику музея. Например, в Пятигорске, он состоит из образовательной части, в которую входят беседы и экскурсии, и развлекательной, в которой даются задания на логику и на знание произведений Лермонтова. Игровая часть квеста заключается в том, чтобы пройти по территории музея и найти спрятанные в разных местах кусочки пазла, из которых сложится автопортрет поэта. "Одно из заданий - найти пазл в настоящем стоге сена, который есть в музее-заповеднике", - рассказала она.

В перспективе авторы проекта предполагают дополнить его благотворительными квестами для воспитанников детских домов и интернатов за счет продажи билетов на квесты в музеях.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук-2018" проходил в Пятигорске с 10 по 24 августа в девятый раз и собрал около 2 тыс. человек, его площадку посетил президент России Владимир Путин. Участники форума защитили 667 проектов, большинство инициатив отнесены к разделу "Молодежные добровольческие и патриотические проекты". На реализацию проектов-победителей выделяется от 300 тыс. рублей до 2,5 млн рублей, всего на гранты для реализации проектов в 2018 году правительство РФ выделило 83,8 млн рублей.