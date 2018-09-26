Участок межрегиональной дороги в СКФО открыли в Ингушетии после ремонта

МАГАС, 26 сентября. /ТАСС/. Участок автодороги длиной 10 км, соединяющий несколько регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), открыли в Ингушетии после реконструкции. На церемонии открытия присутствовали глава республики Юнус-Бек Евкуров и руководитель Росавтодора Роман Старовойт, передает корреспондент ТАСС.

"Ширина обновленного дорожного полотна теперь составляет 15,5 м, 9 из них - проезжая часть, пропускная способность - свыше 3000 автомобилей в сутки. Надеюсь, теперь на этом расширенном участке дороги сократится количество ДТП, важно чтобы и водители соблюдали правила дорожного движения", - сказал Евкуров.

Ввод в эксплуатацию участка, который начинается у завода минеральных вод "Ачалуки", облегчит сообщение между населенными пунктами Ингушетии: дорога является единственным транспортным коридором, связывающим Малгобек и Малгобекский район со столицей региона.

Маршрут "Назрань - Малгобек - Нижний Курп - Терек" выходит на федеральную дорогу на Кабардино-Балкарскую Республику. Реконструкция этого направления началась в конце 2016 года за счет средств федерального и регионального бюджета. Общая стоимость работ составила порядка 244 млн рублей.