МАХАЧКАЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль национально-культурных автономий и диаспор пройдет в Махачкале 27-28 сентября, сообщили в среду журналистам в пресс-службе министерства по национальной политике Дагестана.
"Фестиваль посвящен сохранению этнокультурной самобытности автономий и диаспор в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) и Южный федеральный округ (ЮФО), а также гармонизации межэтнических отношений, формированию толерантной культуры общения", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, в рамках мероприятия республиканский Дом дружбы представит этнокультурные подворья народов Дагестана, также будет открыта фотовыставка, посвященная деятельности автономий и диаспор. "Центральным событием фестиваля станет проведение круглого стола "О практике взаимодействия субъектов СКФО и ЮФО с национально-культурными автономиями и диаспорами" с участием зампредседателя Совета Ассамблеи народов России Евгении Михалевой", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, гости фестиваля смогут посетить исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале, ознакомиться с достопримечательностями Дербента и поучаствовать в экологической акции по посадке "деревьев дружбы".
Фестиваль проводится в рамках госпрограммы региона "Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан на 2018-2020 годы". Организатором мероприятия выступает министерство по национальной политике Дагестана.