Мост и дорогу к двум крупным хуторам в Минеральных Водах отремонтируют за 230 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Около 230 млн рублей выделили на ремонт моста и дороги к хуторам Лысогорский и Любительский в Минераловодском городском округе Ставрополья, работы начнут в ноябре, сообщает в среду пресс- служба администрации муниципалитета.

"Краевой Миндор подписал соглашение о выделении 230 млн рублей на реконструкцию 3,6 км автодороги от федеральной трассы "Кавказ" в сторону хутора Лысогорский, а также моста через реку Суркуль. В эту сумму также входит разработка проектно-сметной документации на реконструкцию еще 5,6 км окончания этой дороги к хуторам Любительский и Лысогорский", - говорится в сообщении.

Учитывая предписанные конкурсные процедуры и сроки, в Минераловодском округе определятся с подрядчиком, и к середине ноября на объект выйдут рабочие и техника, говорится в сообщении.

Мост длиной 28 м и шириной 10,6 м не ремонтировался более 40 лет. В ходе ремонта с обеих сторон переправы установят водопропускные лотки длиной 64 м. Запроектирован также переход водопровода в две нитки диаметром 159 мм через реку Суркуль по мосту, сообщает пресс-служба.