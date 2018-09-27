Курортный форум "Кавказская Здравница - 2018" открывается в Ессентуках

Северный Кавказ

Полпред в СКФО: казачьим обществам необходимо больше интегрироваться в экономику региона

Александр Матовников отметил, что при этом земельные участки, которые находятся в аренде у казачьих обществ, распределены неравномерно и используются неэффективно

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