Полпред в СКФО: казачьим обществам необходимо больше интегрироваться в экономику региона

ПЯТИГОРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Казакам на Северном Кавказе нужно более активно включаться в экономическую жизнь регионов и использовать все возможные меры господдержки. Об этом заявил в четверг полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников на расширенном заседании атаманов Терского казачьего войска (ТВКО) и Баталпашинского отдела Кубанского казачьего войска в Пятигорске.

"Анализ экономической ситуации показывает, что казачьи общества слабо интегрированы в программы и инвестиционные проекты развития региона, недостаточно активно пользуются формами государственной поддержки фермерских хозяйств, малого и среднего бизнеса", - сказал Матовников.

Полпред отметил, что в аренде казачьих обществ ТВКО находится 73,861 тыс. га земли, у Баталпашинского казачьего отдела - 1164 га, у Ставропольского окружного казачьего общества - 73,163 тыс. га. При этом земельные участки распределены неравномерно, используются неэффективно, участились случаи аренды крупных участков небольшими казачьими обществами, в которых не более 20 человек. "Отсутствует управляемость имущественными процессами, часть земель сдается казаками в субаренду третьим лицам, существует риск формирования коррупционных механизмов. Здесь требуется в кратчайшие сроки навести порядок", - сказал он.