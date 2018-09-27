Полицейский в Северной Осетии спас от пожара многодетную семью

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сентября. /ТАСС/. Руководство отдела МВД России по Моздокскому району Северной Осетии поблагодарило полицейского Мурата Кошарокова, который спас от огня квартиру многодетной семьи. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МВД РФ.

Пожар начался 23 сентября в Моздоке на кухне в доме Андреевых. В доме находилась мать с тремя детьми. Она выбежала на улицу и стала звать на помощь.

"Крик испуганной женщины услышал участковый уполномоченный полиции Мурат Кошароков. В этот день у него был выходной, но он по служебным вопросам зашел в опорный пункт по улице Фрунзе к коллеге Эльбрусу Османову. Услышав призыв о помощи, он отправился в квартиру женщины и, соблюдая меры безопасности, ликвидировал возгорание", - говорится в сообщении.

После инцидента вызвали службу газа. Специалисты подтвердили - от замыкания проводки загорелся газ и, если бы вовремя пожар не был локализован, мог бы произойти взрыв.

Благодарственное письмо в адрес участкового Мурата Кошарокова хозяйке квартирв разместила в социальных сетях. "Необходимо, чтобы больше людей узнавали о таких людях", - говорит женщина. Руководством Отдела МВД России по Моздокскому району самоотверженный поступок участкового также будет отмечен грамотой с занесением в личное дело и ценным подарком.