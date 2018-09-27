Сертификаты на новое жилье в ближайшее время получат 33 семьи на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Более 30 семей Ставропольского края, потерявших дома после майского паводка 2017 года, в ближайшее время получат государственные сертификаты на новое жилье. Документы еще для еще 40 семей находятся на согласовании, сообщила в четверг пресс-служба регионального министерства жилищно- коммунального хозяйства (ЖКХ).

"Распоряжение о выделении очередной партии государственных жилищных сертификатов (ГЖС) <...> подписано председателем правительства России Дмитрием Медведевым. В ближайшее время 33 ГЖС поступят в край. Их выдачей займется минфин Ставропольского края, а погашением - региональное минЖКХ. Комплекты документов еще 40 ставропольских семей находятся на рассмотрении в федеральных ведомствах", - говорится в сообщении.

В общей сложности жилищные сертификаты уже получили 322 семьи, из них 252 уже приобрели новое жилье на сумму более 280 млн рулей. "Каждый случай - на контроле краевых властей. Людям оказывается необходимая правовая и консультационная поддержка", - цитирует пресс-служба главу регионального министерства Романа Марченко.

Как сообщалось ранее, с 15 по 25 мая 2017 года на Ставрополье впервые более чем за полвека выпало до трех месячных норм осадков, подъем уровня воды в реках привел к паводку. Комиссия по оценке ущерба установила, что в результате выпадения обильных и продолжительных осадков в 29 населенных пунктах Ставропольского края было подтоплено 2076 жилых домов и 3511 придомовых территорий, а также три участка автомобильных дорог различного назначения общей протяженностью 35 км и свыше 5000 га сельскохозяйственных угодий. Всего в списке претендентов на получение нового жилья числится 442 семьи.