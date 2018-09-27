Госдолг Кабардино-Балкарии сократился на 2 млрд рублей за полгода

НАЛЬЧИК, 27 сентября. /ТАСС/. Государственный долг Кабардино-Балкарии (КБР) сократился на 2 млрд рублей по итогам шести месяцев 2018 года, сообщила и.о. министра финансов региона Елена Лисун в четверг.
"По итогам первого полугодия сокращен государственный долг КБР и на 1 июля 2018 года составил 10 млрд 299 млн, против 12 млрд 193 млн рублей на 1 января 2018 года. Расходы на обслуживание внутреннего долга составили 185,2 млн рублей, или 16,7% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за счет изменения структуры государственного долга, удалось сократить расходы на 31%", - сказала Лисун, отчитываясь на заседании парламента региона об исполнении бюджета республики за первое полугодие.
По ее данным, доходы бюджета КБР за полгода составили более 14,5 млрд рублей (48,2% от годовых плановых назначений), расходы составили более 13,3 млрд рублей.