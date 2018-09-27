Глава КЧР предложил включить в нацпроект "Экология" рекультивацию полигона опасных отходов

ЧЕРКЕССК, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов предложил включить в национальный проект "Экология" рекультивацию полигона-хвостохранилища Урупского горно-обогатительного комбината, где накоплено более 6 млн куб. м отходов. Свою инициативу глава региона озвучил в четверг на встрече с Министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным.
"Это хвостохранилище первой очереди горно-обогатительного комбината Урупского ГОКа, которое является одним из объектов накопленного экологического ущерба и требует рекультивации", - цитирует Темрезова пресс-служба главы и правительства региона по итогам встречи.
Как сообщалось, первая очередь хвостохранилища использовалось с 1968 по 1997 год, общая площадь объекта - 97,2 га, количество накопленных отходов - 6,3 млн куб. м. Проект по рекультивации рассчитан на четыре года.
В перечне предложений по включению в национальный проект также находятся работы по рекультивации свалок, строительство инфраструктуры по сбору и обработке твердых коммунальных отходов, мероприятий по улучшению качества питьевой воды в регионе.
"Министр природных ресурсов РФ поддержал предложения, озвученные главой республики. По итогам встречи они будут проработаны совместно специалистами Минприроды и республики с целью их включения в целевые федеральные программы и проекты", - уточняется в сообщении пресс-службы.
Хвостохранилище представляет собой комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенных для хранения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых, именуемых хвостами.