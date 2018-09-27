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Северный Кавказ

Власти Северной Осетии обеспечили земельными участками более 650 многодетных семей

На учете стоят более 1 тыс. многодетных семей

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сентября. /ТАСС/. Более 650 многодетных семей в Северной Осетии получили за два года земельные участки. Об этом в четверг сообщил руководитель регионального минимущества Руслан Тедеев на заседании, которое проводил глава республики Вячеслав Битаров, передает пресс-служба главы и правительства республики.

"В рамках исполнения республиканского закона о предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Республики Северная Осетия- Алания, за период с 2016 года по настоящий момент участками было обеспечено 659 молодых семей", - сказал Тедеев.

В настоящее время на учете стоят 1145 многодетных семей.

Глава республики поручил максимально ускорить работу по выделению участков. Он потребовал выделять земли возле уже существующей инфраструктуры.

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РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСКФОСеверная Осетия
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