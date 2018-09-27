Студенческий пресс-центр появится во Владикавказе на средства гранта форума "Машук-2018"

"Студенческий пресс-центр будет обеспечивать освещение всех молодежных мероприятий, в том числе деятельности вузов и ссузов республики. Это обеспечит информационную открытость учебных учреждений и предоставит начинающим журналистам площадку, где они смогут отрабатывать журналистские навыки", - сказала Джиоева. По ее словам, сегодня в регионе отсутствует пресс-центр, который бы занимался информационной поддержкой высших и средних профессиональных образовательных учреждений.

В рамках реализации проекта предполагается обучение молодых журналистов работы в сфере рекламы и PR, SMM. Планируется, что пресс-центр также будет заниматься созданием и продвижением аккаунтов учебных заведений в социальных сетях и подготовкой информационных материалов для них. "Все эти мероприятия позволят вывести образовательные учреждения из информационного вакуума. С помощью предоставляемого им спектра медийных услуг они смогут создать качественный имидж", - сказала собеседница агентства.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук-2018" проходил в Пятигорске с 10 по 24 августа в девятый раз и собрал около 2 тыс. человек. В этом году мероприятие посетил президент России Владимир Путин. Участники форума защитили 667 проектов, всего на гранты для реализации проектов-победителей в 2018 году правительство РФ выделило 83,8 млн рублей.