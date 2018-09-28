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Северный Кавказ

Прожиточный минимум пенсионера в Северной Осетии составит более 8,4 тыс. рублей

Это на 346 рублей больше, чем в 2018 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 сентября. /ТАСС/. Парламент Северной Осетии принял в первом чтении на заседании в пятницу законопроект об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 2019 году в размере 8 тыс. 455 рублей, сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

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"Среднегодовая величина прожиточного минимума пенсионера в 2019 году будет установлена в размере 8 тыс. 455 рублей, что на 346 рублей больше, чем в 2018 году", - сказал на заседании и.о. министра труда и социального развития республики Игорь Кесаев.

По его словам, неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения меньше установленной среднегодовой величины прожиточного минимума пенсионера, могут иметь право на социальную доплату к пенсии. Установление среднегодовой величины прожиточного минимума пенсионера на следующий финансовый год региональным законом предусмотрено федеральным законодательством.

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