Ингушетия представит спектакль о республике на Фестивале культуры и спорта народов Кавказа

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Республика Ингушетия на Фестивале культуры и спорта народов Кавказа, который пройдет в Грозном с 4 по 5 октября, представит театральную постановку об национальных традициях и обычаях. Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства региона при президенте РФ.

"В этом году на фестивале мы планируем организовать небольшой театральный номер, который расскажет об ингушских традициях и адатах (свод обычаев у народов Кавказа - прим. ТАСС). Режиссер Ахмет Льянов также предложил задействовать хор Ингушской государственной филармонии им. Ахмета Хамхоева", - цитирует пресс-служба министра культуры и архивного дела Ингушетии Микаэля Базоркина.

В рамках знакомства с ингушской культурой гостям фестиваля представят ознакомительный видеоролик, вокальный номер и танец в исполнении Государственного ансамбля народного танца "Ингушетия". Кроме того, на фестивале развернут ингушское подворье с разнообразной национальной кухней. Также планируется организовать выставку национальных костюмов, атрибутов утвари, уникальных ингушских кувшинов и других предметов быта.

Организаторы ежегодного Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в этом году подготовили для участников соревнования по 12 видам спорта, в том числе, национальным. Спортсменам предложат проявить себя в эстафете по легкой атлетике, борьбе на поясах, передвижению на ходулях, мини-футболе, армспорте, стрельбе из лука. В рамках мероприятия разработана культурная программа с представлением национальных подворий, выставок изделий народных промыслов, выступлений творческих коллективов субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

В 2017 году фестиваль проходил с 30 сентября по 1 октября во Владикавказе. Победителем соревнований на фестивале в общекомандном зачете стала команда Северной Осетии, второе место заняла команда Дагестана, третье - Ингушетии.