Сборник об истории Грозного презентовали к 200-летию города

ГРОЗНЫЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Сборник с историей и статистикой становления Грозного тиражом 100 экземпляров издали к 200-летию города, которое отмечается 5 октября. Презентация книги состоялась в столице Чечни в пятницу, передает корр. ТАСС.
"Для наглядности сборник дополнен графиками, диаграммами, историческими и современными фотографиями города. Одна из задач, которые мы ставили перед собой - познакомить читателя с атмосферой исторического прошлого и сегодняшнего дня. Теперь каждый может получить доступ к уникальной статистической информации о городе", - отметил на презентации руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике Рамзан Дигаев.
Объем информации, собранной для издания, составил 170 страниц. Сам сборник состоит из двух частей: истории становления Грозного и статистических данных о 15 сферах развития города в динамике за 8-10 лет.
Раздел "Население" содержит отдельные показатели в глубокой динамике с 1890 года. Согласно информации, представленной в сборнике, за 200 лет численность жителей столицы Чечни выросла от 154 "отставных солдат с семьями" до 297 тыс. человек. Поменялся национальный состав населения города. В соответствии с переписью 1987 года он выглядел следующим образом: русские - 66,5%, чеченцы - 3,2%, украинцы - 6,2%, армяне - 2,3%. По данным переписи 2010 года, 93,7% составляли чеченцы, 3,3% - русские, по 0,1% - украинцы и армяне.
История Грозного началась в 1818 году. Первоначально это была крепость, заложенная русским генералом Алексеем Ермоловым в шести верстах от входа в Ханкальское ущелье. Со временем она постепенно утратила военное значение и стала торговым и административным центром региона. Советский период для Грозного - это бурное развитие экономики, социальной сферы, культуры и искусства.
В ходе боевых действий во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов город был почти полностью разрушен. Высказывалось даже предложение перенести столицу республики в другое место, но город восстановили, а его статус был сохранен. Основное строительство в рамках восстановления шло в 2007-2009 годах. Сегодня столица Чечни - это современный благоустроенный город с новыми достопримечательностями, в числе которых - мечеть "Сердце Чечни" и комплекс высотных зданий "Грозный-Сити".