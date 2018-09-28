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Северный Кавказ

На Ставрополье реализуют более 150 проектов по программе местных инициатив

Всего на эти цели запланировано 300 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Свыше 150 новых объектов социальной инфраструктуры появятся на Ставрополье в 2019 году благодаря программе поддержки местных инициатив, сообщает в пятницу пресс-служба министерства финансов края.

"Из 288 заявок, представленных конкурсной комиссии муниципальными образованиями и административными центрами городских округов, 159 стали победителями. Эти проекты получат межбюджетные трансферты от 180 тыс. до 6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Всего на реализацию проектов местных инициатив в краевом бюджете следующего года запланировано 300 млн рублей. По итогам состоявшегося конкурса на благоустройство дворов, скверов, парков, спортивных и детских площадок, строительства фонтанов, ремонт пожарных частей 221 млн рублей будет направлен в сельские поселения и 79 млн - в административные центры городских округов.

В министерстве отметили, что нынешний конкурс отличает большое количество заявок, получивших максимальные баллы. Если в прошлом году 100 баллов набрали четыре проекта, то в этом - 29. А проходной балл в соответствии с утвержденной методикой увеличился с 76,5 в прошлом году до 89. "Это стало возможным благодаря работе Школы местных инициатив, которая организована учебным центром Минфина, и, главное, повышению доверия местных жителей к программе", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства - министра финансов Ставропольского края Ларисы Калинченко.

Калинченко напомнила, что общее количество реализованных проектов на практике будет больше 159, так как средства, сэкономленные в результате проведения аукционов по выбору подрядчиков, также будут направлены на проекты с высокими конкурсными баллами, не вошедшие в список победителей. "В этом году, например, реализуется 17 таких дополнительных проектов", - сказала она.

Как сообщалось, уже более десяти лет в Ставропольском крае реализуется программа поддержки проектов развития территорий, основанных на местных инициативах. Первоочередные объекты благоустройства тут выбираются опросами и голосованием горожан, а реконструируются на условиях совместного участия краевого, муниципального бюджетов, а также бизнеса и самих жителей данной территории. В 2017 году выполнено 125 таких проектов, на 2018 год победителями стали 157 заявок, на их реализацию из краевого бюджета направлено 300 млн рублей.

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РоссияСКФОСтавропольский край
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