В Железноводске появятся около 90 тыс. тюльпанов будущей весной

ПЯТИГОРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Почти 90 тыс. тюльпанов зацветут в курортной зоне Железноводска на будущую весну, сообщили в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"Осенью 2017 в городе уже высадили 68 тыс. луковиц, в эту осень специалисты управления городского хозяйства намерены высадить еще 20 тысяч", - сообщает пресс-служба.

Готовить клумбы к зиме начнут в октябре, а весной специалисты разрыхлят и удобрят землю, чтобы зимой цветы смогли взойти. У каждой из клумб будет свой дизайн.

В пресс-службе пояснили, что весной в городе вновь состоится "Бал тюльпанов". В этом году он прошел в апреле, каждая из здравниц оформила площадки в цветочном стиле. Бал посетили более 5 тыс. человек, гости праздника побывали на различных мастер-классах и весенних выставках, а в завершение выбрали "цветочную фею" Кавказских Минеральных Вод.

"Теперь мероприятие включили в ежегодный событийный календарь курортного региона", - говорится в сообщении.