Строительство двух исторических парков начнется на Северном Кавказе в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Строительство исторических парков "Россия - моя история" начнется в 2019 году в Магасе (Ингушетия) и Пятигорске (Ставропольский край), сообщил журналистам в пятницу руководитель исторического парка проекта "Россия - моя история" Иван Есин.

"В следующем году начнется работа по строительству этих парков, когда оно будет закончено - определяет субъект федерации <…> регионы дали согласие на строительство данных комплексов, сейчас решается вопрос о выделении финансирования", - сказал он.

До конца 2018 года планируется открыть исторические парки в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Владивостоке. В 2019 году, помимо Магаса и Пятигорска, планируется начать строительство парков в Иркутске, Сургуте, Хабаровске, Челябинске и Пскове.

"В настоящей момент у нас нет цели открыть парки во всех регионах РФ, у нас есть задача обеспечить присутствие во всех федеральных округах, в городах-миллионниках, а также в городах, которые имеют особое значение, таких, например, как форпосты - Южно-Сахалинск, Калининград", - отметил Есин.

Исторические парки "Россия - моя история" - самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в России, география проекта на данный момент насчитывает 17 городов. Федеральный форум "История России: взгляд на прошлое с помощью технологий будущего" проходит в Ставрополе при поддержке Патриаршего совета по культуре, Министерства культуры Российской Федерации, правительства Ставропольского края.