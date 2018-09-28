Более 2 тыс. человек приняли участие в крестном ходе в Кизляре в честь Дня города

МАХАЧКАЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Крестный ход в честь Дня города прошел в пятницу в дагестанском городе Кизляр. Участие в нем приняли более 2 тыс. человек со всего Дагестана и других регионов Северного Кавказа, сообщила журналистам руководитель пресс-службы администрации города Сельминаз Салихова.

"Более 2 тыс. верующих из городов и районов Дагестана и соседних Чечни и Ингушетии прошли сегодня в крестном ходе с чудотворной иконой Иоанна Русского в Кизляре. Здесь крестный ход уже в третий раз совершается в честь праздника Воздвижения честного и животворящего креста Господня и 283-й годовщины со дня основания Кизляра", - сказала Салихова.

По ее словам, участники шествия, которое возглавил епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, прошли более 5 км по улицам Кизляра от Никольской церкви до собора святого великомученика Георгия Победоносца.

В крестном ходе также приняли участие первый замруководителя администрации главы и правительства Дагестана Владимир Деревянко, главный федеральный инспектор по Дагестану Алексей Гасанов, мэр Кизляра Александр Шувалов, директор Кизлярского коньячного завода Евгений Дружинин, главы Кизлярского и Тарумовского районов, представители казачества.

"По пути следования участники шествия сделали остановки для молебна на месте, где в советские годы был взорван храм Божьей Матери, у гимназии №1, где в 2010 году был совершен двойной теракт, и у здания, где до революции был монастырь. После шествия состоялся молебен на месте погребения погибших от рук террориста пяти прихожанок на территории храма Георгия Победоносца", - сообщила Салихова.

После молебна, добавила она, состоялась церемония вручения памятных икон Воскресения Христова всем раненым и родственникам погибших при нападении на прихожан храма в Кизляре в феврале этого года. Кроме того, епископ Варлаам вручил медали ордена Русской православной церкви "Славы и чести" первой степени раненным при нападении на храм сотрудникам Росгвардии.

Празднование Дня города пройдет 29 сентября. В этот день в городе пройдут праздничные торжества, посвященные 283-й годовщине со дня основания Кизляра. Участие в них примут также гости из городов-побратимов, представители республиканских ведомств, муниципалитетов и жители города.

О Кизляре

Кизляр образован в 1735 году. В начале XIX века город являлся важнейшим политическим и экономическим центром Северного Кавказа, а затем и крупнейшим на Северном Кавказе торговым центром между Россией и странами Востока. Сегодня Кизляр - один из наиболее крупных населенных пунктов на севере Дагестана с населением около 50 тысяч человек и один из старейших городов республики. Он включен в перечень исторических городов и поселений России.