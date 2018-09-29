В Изобильном на Ставрополье построили путепровод, соединивший два района города

ПЯТИГОРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Новый путепровод с подъездами и развязками, соединивший два района города, открыли в субботу в городе Изобильном Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.

До появления нового путепровода проезд из одной части города в другую, в том числе транзитного транспорта в северные районы края, обеспечивал единственный железнодорожный переезд. С началом уборочных работ сезонное увеличение грузопотока автомобилей ежегодно приводило к образованию транспортных заторов на этом участке.

"Этого события мы ждали несколько лет, я и сам стоял здесь в пробках и хорошо понимаю, как важно было решить эту проблему. И вот, наконец, мы открываем современный, удобный и безопасный путепровод", - приводит пресс-служба слова губернатора Владимира Владимирова.

В пресс-службе пояснили, что общий объем финансирования превысил 826 млн рублей, большая часть которых - средства бюджета края. Общая длина путепровода составляет 1734 метра. Строительство реализовано в рамках краевой программы развития транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения.

"После того, как была перерезана символическая лента, по путепроводу прошла праздничная автоколонна с флагами", - говорится в сообщении.