Ингушетия представила "умные" остановки и скамейки на форуме "РИФ.Технологии"

Ингушетия и Чечня обменялись территориями площадью почти 2 тыс. га

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отметил, что теперь властям регионов нужно сделать так, чтобы карты, которые предоставляются населению с установленными границами, были легко читаемыми и понятными

Читать полностью