Ингушетия представила "умные" остановки и скамейки на форуме "РИФ.Технологии"

УЛЬЯНОВСК, 29 сентября. /ТАСС/. Умные технологии и проекты, реализующиеся в столице Ингушетии представлены мэрией Магаса на форуме "РИФ.Технологии", который проходит в Ульяновске. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах форума замглавы администрации Магаса Башир Евлоев.
"У нас есть много инновационных проектов, которые мы интегрируем у себя в городе, который был воссоздан можно сказать на чистом поле. Магас - хорошая площадка для внедрения таких проектов, как уникальные "умные" остановочные павильоны с кондиционерами, кнопкой вызова полиции, мониторами для связи с мэром города, это и "умные" теплые скамейки, они раздают беспроводной интернет и имеют выходы для подзарядки смартфонов", - сказал Евлоев.
Также, заммэра рассказал, что в Магасе планируется запустить первый в республике трамвай.
"Его уникальность в том, что он будет работать на солнечных батареях, внутри будут установлены специальные массажные кресла, мониторы для связи с мэром столицы. До конца 2019 года мы планируем завершить этот проект и реализовать его. В Магасе делается все, чтобы людям в столице было комфортно жить", - добавил заммэра.
Форум "РИФ.Технологии" проходит в Ульяновской области в четвертый раз. Цель мероприятия - популяризация новых технологий, обмен опытом, повышение уровня знаний в сфере ИТ.