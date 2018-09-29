Альпинисты Чечни и Дагестана поднялись на гору Диклосмта по случаю 200-летия Грозного

ГРОЗНЫЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Чеченские и дагестанские альпинисты посвятили 200-летию Грозного восхождение на одну из самых высоких гор Чечни - Диклосмта. Об этом ТАСС сообщил в субботу председатель региональной федерации альпинизма Рамзан Баканаев.
"Это была совместная экспедиция альпинистов Чечни и Дагестана. Восхождение на одну из самых высоких гор Чечни мы посвятили 200-летию города Грозного, которое отмечается 5 октября. Высота горы Диклосмта составляет 4285 метров, она разделена на три части, отделяя Чечню, Дагестан и Грузию. Восхождение было сложным и первым для чеченцев с 1970 года", - отметил он, добавив, что на экспедицию ушло четыре дня.
История Грозного началась в 1818 году. Первоначально это была крепость, заложенная русским генералом Алексеем Ермоловым в шести верстах от входа в Ханкальское ущелье. Со временем она утратила военное значение и стала одним из торговых и административных центров на Кавказе. В советский период в Грозном получили развитие экономика, социальная сфера и культура.
В ходе боевых действий во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов город был разрушен. Выдвигалось даже предложение перенести столицу республики в другое место, однако Грозный возродили из пепла, сохранив его статус. Основное строительство в рамках восстановления шло в 2007-2009 годах. Сегодня столица Чечни - это современный благоустроенный город почти с 300 тысячами жителей, зелеными скверами и многоэтажными домами на месте руин и вновь обретенными достопримечательностями, в числе которых мечеть "Сердце Чечни" и комплекс высотных зданий "Грозный-Сити".