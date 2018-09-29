Более 4 тыс. человек приняли участие в субботнике во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 сентября. /ТАСС/. Участниками республиканского субботника во Владикавказе стали более 4 тыс. человек, в том числе глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления города.
"Всего в субботнике было задействовано около 4 тыс. человек и порядка двух десятков единиц специализированной техники. Глава республики Вячеслав Битаров присоединился к работам в дендропарке", - говорится в сообщении.
Аналогичные мероприятия прошли и в других районах Северной Осетии. В них участвовали общественные организации, спортивные общества, управляющие компании и местные жители.
Республиканские субботники начались по инициативе главы Северной Осетии с момента его назначения на должность врио руководителя. Битаров лично принимает в них участие вместе с чиновниками и сотрудниками бюджетных организаций.
Кроме того, в настоящее время в республике по поручению руководителя региона разрабатывается программа экологического воспитания, которая будет внедряться во всех муниципалитетах, начиная с детского сада.