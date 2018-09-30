В Ставрополе в 2019 году появится первый парк военной техники

СТАВРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополя планируют создать в краевой столице парк военной техники "Патриот" в 2019 году. Он будет располагаться рядом с музейным комплексом "Россия - моя история", сообщил ТАСС глава города Андрей Джатдоев.

"Сейчас идет формирование парка военной техники "Патриот", планируем создать его в 2019 году, задача - подготовить площадку до празднования Дня Победы. Есть не просто договоренность, а письменно оформленная документация о поставке в город 17 единиц демилитаризованной техники Министерством обороны РФ", - сказал он.

Площадь парка "Патриот" составит 5,8 тыс. кв. м. Здесь будут собраны танки, бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы, вертолеты, боевые машины пехоты, полевые пушки, гаубицы и т.д.

Парк "Патриот" расположится на территории рядом с историческим парком "Россия - моя история", который был открыт в городе в 2017 году и стал первым подобным парком на Юге России. Территория парка развивается - на площади рядом с ним установлен памятник князю Владимиру, в сентябре 2018 года открыт один из самых больших светомузыкальных фонтанов Юга России, диаметр которого составляет 38 метров, высота струи - 30 метров.