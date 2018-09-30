Более 1 млрд рублей необходимо на реконструкцию стадиона "Спартак" в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Финансирование работ по проекту реконструкции стадиона "Спартак" в Северной Осетии обойдется в 1,1 млрд рублей. Об этом стало известно во время посещения объекта заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец с министром РФ по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым и главой республики Вячеславом Битаровым, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"В декабре 2018 года должна завершиться экспертиза представленного проекта, и в следующем году уже откроется финансирование запланированных работ. Общая сумма необходимых средств составляет 1,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Голодец отметила, что даст все необходимые поручения министерству спорта и физической культуры, министерству РФ по делам Северного Кавказа для начала работ. Это позволит коренным образом изменить состояние материально-технической базы спортивных объектов Северной Осетии.

Руководитель республики напомнил, что вопрос реконструкции поднимался на встречах руководством страны. По итогам было дано поручение подготовить проектно-сметную документацию реконструкции объекта.

Республиканский стадион "Спартак" во Владикавказе - девятый в России по вместительности и крупнейший стадион на юге России. Он построен в 1962 году и вмещает более 32 тыс. человек. Поле стадиона имеет естественное травяное покрытие. Стадион являлся домашним для профессионального футбольного клуба "Спартак" из Владикавказа, основанного в 1921 году и ставшего чемпионом России в 1995 году, а также серебряным призером чемпионата России 1992 и 1996 годов.