ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев предложил провести исследования по истории осетинского народа. С этой инициативой он выступил на заседании оргкомитета по празднованию 1100-летия крещения Алании, которое провела вице-премьер Ольга Голодец.
"Сейчас осетины не огромный народ, но представляют огромную цивилизацию. Надо уже начинать напоминать даже через такие коллекции как скифское золото", - сказал Гергиев. "Я тоже немного знаю, увлекался и даже в международных изданиях пишут, что прямыми потомками скифов являются современные осетины", - добавил он.
Гергиев отметил, что необходимо собрать материалы об осетинах, которые имеются у ученых разных стран. "Думаю, что эта работа впереди, надо собрать очень много материала, потому что сейчас специалисты, которые могут отвечать на очень тонкие вопросы, есть и в Русской православной церкви, есть они и среди ученых страны и других стран, есть источники XIX века у немцев, французов, это все надо собирать. Нужен очень серьезный масштабный подход", - считает он.
Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году юбилейную годовщину крещения Алании, указ об этом был подписан 16 октября 2017 года. Подготовлен ряд мероприятий, в частности - открытие храма Александра Невского, который станет крупнейшим в северокавказском регионе.
Гергиев отметил, что празднование 1100-летия крещения Алании является уникальным не только для Северной Осетии-Алании, но и всей страны.