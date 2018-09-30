Гергиев предложил провести исследования по истории осетинского народа

Северный Кавказ

В Чечне стартует военно-патриотическая игра среди школьников 45 городов воинской славы

Участники посоревнуются в метании ручной гранаты, беге, доставке боеприпасов, разборке и сборке автомата, а также поучаствуют в военизированной эстафете

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