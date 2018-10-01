Около 1,3 тыс. саженцев краснокнижного самшита высадят на Северном Кавказе в 2021 году

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Новый питомник, открытый на пожертвования Всемирного фонда дикой природы (WWF), позволит в 2021 году высадить на Северном Кавказе первые 1,3 тыс. саженцев самшита колхидского, популяция которого практически полностью уничтожена вредителем. Об этом ТАСС в пятницу сообщила координатор лесных проектов отделения WWF Россия "Российский Кавказ" Елена Черкасова.

Реликтовые рощи самшита за несколько лет оказались уничтожены самшитовой огневкой, которую в Сочи занесли в 2012 году при подготовке к Олимпийским играм. По данным WWF, вредителем было уничтожено 99% самшитов. Некоторые рощи сохранились в Адыгее, на северном макросклоне Большого Кавказского хребта, небольшое количество деревьев еще живо в Краснодарском крае - в частности, в высокогорных заповедных зонах около Сочи. Для их восстановления был создан питомник на базе Апшеронского лесхоз-техникума, на его открытие было собрано 2,5 млн рублей пожертвований.

"Первые саженцы высадить в дикой природе мы планируем уже через три года - самшит растет медленно. На открытии в теплицы питомника посажены 300 черенков, еще есть около 1 тыс. семян, которые будут высеяны в скором времени. И первые саженцы самшитов мы получим из этого материала. Управление лесами республики Адыгея согласились нам содействовать в высадке самшитов в дикую природу, с Краснодарским краем пока не вели переговоры", - рассказала Черкасова.

Она уточнила, что новые черенки и семена, которые в будущем также планируется высадить в дикой природе, появятся в питомнике в 2019 году. Всего теплица может вместить до 25 тыс. саженцев, заполнить ее планируется к 2021 году. После высадки части растений в природу или в меточную плантацию в теплице освободится место для новых растений.

По ее словам, также после высадки саженцев на плечи активистов WWF ляжет и обязательство по их защите от вредителя, в том числе, по обработке различными веществами до тех пор, пока не минует опасность уничтожение огневкой.