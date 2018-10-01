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Северный Кавказ

Поврежденный июльским паводком мост в одном из аулов Карачаево-Черкесии восстановлен

В ходе работ заменили опору моста, отремонтировали пролеты мостового сооружения и установили новые ограждения

ЧЕРКЕССК, 1 октября. /ТАСС/. Дорожники Карачаево-Черкесии (КЧР) завершили ремонт моста через реку Хурзук в ауле Учкулан Карачаевского района республики, поврежденного в результате паводка в начале июля. Об этом сообщили ТАСС в управлении "Карачаевочеркесавтодор".

"Аварийно-восстановительные работы завершены, проезд по мосту открыт <...> Паводком была разрушена опора моста на правом берегу, она заменена на новую, а также отремонтировали пролеты мостового сооружения, установили новые ограждения", - сказали в управлении.

Ранее сообщалось, что после обрушения моста жители аула Учкулан пользовались объездной дорогой в соседнем ауле Хурзук, находящийся в пяти километрах. Для удобного передвижения автотранспорта эта грунтовая дорога по поручению главы КЧР Рашида Темрезова была расширенна и укреплена.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
Северный Кавказ
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