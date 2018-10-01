Более 100 участников межрегиональной "Зарницы" открыли соревнования шествием в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 1 октября. /ТАСС/. Первая в России межрегиональная "Зарница" среди городов воинской славы открылась в Чечне шествием 130 участников соревнований по центральному проспекту столицы. В торжественном открытии военно-патриотической игры принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров, передает корреспондент ТАСС.
"Я уверен, проведение игры "Наша сила в единстве!" станет доброй традицией,которая будет способствовать патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Вы - будущее России!", - сказал на открытии Кадыров.
Игры пройдут в течение четырех дней на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, где молодые люди будут проживать в специальном палаточном городке. Участников ожидают соревнования по метанию ручной гранаты, военизированная эстафета, бег, доставка боеприпасов, разборка и сборка автомата. Кураторами и судьями станут инструкторы РУС.
"Мероприятие станет ежегодным, и с каждым разом количество и география участников будут увеличиваться. Тут уже видите, какая география - Феодосия, Малоярославец, Белгород, Кронштадт и Малгобек. Игра имеет большое значение, ребята знакомятся, укрепляют дружеские связи, приобретают опыт", - рассказал ТАСС исполнительный директор Союза городов воинской славы Игорь Сунгуров.
Военно-патриотическую игру старшеклассников Союза городов воинской славы "Наша сила в единстве!" приурочили к 200-летию со дня основания города Грозный, который отмечается 5 октября. Указ о праздновании был подписан Президентом России 26 февраля 2015 года. Запланировано около 50 мероприятий, в числе которых реставрационные работы исторических памятников, культурно-массовые события, спортивные соревнования и форумы.