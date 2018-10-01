{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Новые спортплощадки и инженерные сети появятся в селах Ставрополья в 2018 году

В крае запланировано строительство 14 спортплощадок и 20 км сетей водо- и газоснабжения

СТАВРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Порядка 20 км инженерных сетей и 14 спортивных площадок сдадут в эксплуатацию в селах и небольших населенных пунктах Ставропольского края осенью 2018 года. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы краевого министерства сельского хозяйства.

"Всего в крае запланировано строительство 14 спортплощадок и около 20 км инженерных сетей: водо- и газоснабжения. Необходимо строго соблюдать график выполнения работ. Объекты должны быть завершены до 1 ноября текущего года", - цитирует пресс-служба заместителя регионального министра Олега Юрченко.

Работы ведутся в рамках краевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий". Так в Александровском районе появятся две спортивные площадки площадью 800 кв. м каждая, спортивный комплекс такой же площади появится в одном из сел Грачевского района.

Централизованное водоснабжение планируется запустить в 2018 году в хуторе Базовый Грачевского района, где будет построено 3,35 км водопроводной сети. В Шпаковском районе завершены работы по подключению к водоснабжению села Татарка - там построено 1,5 км разводящей водопроводной сети.

Как сообщалось, в рамках программы по развитию сельских территорий в Ставропольском крае идет строительство автомобильных дорог, объектов газо- и водоснабжения, спортивных площадок. В 2018 году на эти цели выделено более 187 млн рублей.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Северный Кавказ
Оркестр Росгвардии выступил в Кавминводах в День пожилых людей
Музыканты сыграли "Вальс над волнами", "Осенний вальс", "Танго", "На семи холмах", музыку из кинофильмов "Джентельмены удачи" и "Берегись автомобиля"
Читать полностью