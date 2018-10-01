Новые спортплощадки и инженерные сети появятся в селах Ставрополья в 2018 году

СТАВРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Порядка 20 км инженерных сетей и 14 спортивных площадок сдадут в эксплуатацию в селах и небольших населенных пунктах Ставропольского края осенью 2018 года. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы краевого министерства сельского хозяйства.
"Всего в крае запланировано строительство 14 спортплощадок и около 20 км инженерных сетей: водо- и газоснабжения. Необходимо строго соблюдать график выполнения работ. Объекты должны быть завершены до 1 ноября текущего года", - цитирует пресс-служба заместителя регионального министра Олега Юрченко.
Работы ведутся в рамках краевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий". Так в Александровском районе появятся две спортивные площадки площадью 800 кв. м каждая, спортивный комплекс такой же площади появится в одном из сел Грачевского района.
Централизованное водоснабжение планируется запустить в 2018 году в хуторе Базовый Грачевского района, где будет построено 3,35 км водопроводной сети. В Шпаковском районе завершены работы по подключению к водоснабжению села Татарка - там построено 1,5 км разводящей водопроводной сети.
Как сообщалось, в рамках программы по развитию сельских территорий в Ставропольском крае идет строительство автомобильных дорог, объектов газо- и водоснабжения, спортивных площадок. В 2018 году на эти цели выделено более 187 млн рублей.