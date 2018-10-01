Новые спортплощадки и инженерные сети появятся в селах Ставрополья в 2018 году

Северный Кавказ

Оркестр Росгвардии выступил в Кавминводах в День пожилых людей

Музыканты сыграли "Вальс над волнами", "Осенний вальс", "Танго", "На семи холмах", музыку из кинофильмов "Джентельмены удачи" и "Берегись автомобиля"

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