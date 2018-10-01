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Северный Кавказ

Опыт Ставропольского края по централизации IT-инфраструктуры заинтересовал регионы

В ближайшее время, как ожидается, регион посетят делегации из Дагестана и Ростовской области, сообщили в пресс-службе краевого министерства энергетики

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Ставрополье стало первопроходцем в централизации IT-инфраструктуры органов власти с целью эффективного управления, и готово предложить регионам свой опыт. Как сообщает в понедельник пресс-служба краевого министерства энергетики, промышленности и связи, заместитель министра Денис Курашов заявил об этом на III Всероссийской конференции по информационной безопасности и импортозамещению в Ростове-на-Дону.

"В соответствии с проведенным анализом сегодня в России нет примеров централизации IT-инфраструктуры органов власти с целью эффективного управления, есть лишь определенные элементы. Но в создании единой системы Ставрополье - первопроходец", - цитирует пресс-служба Курашова.

В пресс-службе поясняют, что в рамках одного из круглых столов Курашов выступил с докладом, который заинтересовал участников, опыт края может быть транслирован на другие регионы. В частности, уже высказали свою заинтересованность Республика Дагестан, а также лидер информатизации Юга России - Ростовская область.

"В ближайшее время ожидается визит делегаций этих регионов на Ставрополье с целью ознакомления с наработками Центра информационных технологий, ставшего "единым системным администратором" всех краевых органов власти", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияРостовская областьСКФОДагестанСтавропольский край
Северный Кавказ
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