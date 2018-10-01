Оркестр Росгвардии выступил в Кавминводах в День пожилых людей

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Около 1 тыс. отдыхающих и гостей курортов Кавказских Минеральных Вод посетили выступления Военного оркестра штаба Северо-Кавказского округа Росгвардии на открытых площадках городов-курортов в ходе акции "Вальс нашей молодости", сообщили ТАСС в пресс-службе округа.

"В Кисловодске, Ессентуках и Пятигорске состоялись концерты военного оркестра в рамках акции, приуроченной к Международному дню пожилых людей. Их посетили около 1 тыс. человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе округа.

Музыканты сыграли "Вальс над волнами", "Осенний вальс", "Танго", "На семи холмах", музыку из кинофильмов "Джентельмены удачи" и "Берегись автомобиля". На танцполе проявили себя не только взрослые пары, но и юные танцоры.

"Осень на Кавминводах в целом теплая, но под вечер холодает, поэтому веселые мелодии мы подбирали специально, чтобы наши слушатели не устояли, пустились танцевать и - греться. Так и получилось!" - сказал дирижер, начальник оркестра майор Андрей Горбуля.

Росгвардия дала старт всероссийской акции "Вальс нашей молодости", приуроченной к международному Дню пожилых людей, который традиционно отмечается 1 октября, уточняет пресс-служба.