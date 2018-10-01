В Хасавюрте стартовал городской конкурс управленческих кадров

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Конкурс управленческих кадров "Открытый муниципалитет" стартовал в городе Хасавюрт (Дагестан). В конкурсе будут использованы современные методики, показавшие свою эффективность в ходе таких кадровых конкурсов, как "Лидеры России" и "Мой Дагестан", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе мэрии города.

"Постановлением администрации города Хасавюрт объявлен конкурс управленцев "Открытый муниципалитет".

Прием заявок осуществляется с 1 по 25 октября 2018 года на официальном сайте конкурса - openhas.ru <...> В конкурсе будут использованы современные оценочные методики, которые уже показали свою эффективность в ходе конкурсов "Лидеры России" и "Мой Дагестан", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в конкурсе могут принять участие граждане РФ в возрасте от 20 до 50 лет, имеющие высшее образование. Он пройдет в три этапа: отборочный - прием заявок с 1 по 25 октября; очный - тестирование и написание эссе с 29 октября по 4 ноября; финальный - оценочные мероприятия по системе Assessment с 5 по 15 ноября.

Новый механизм отбора

"Целью проведения конкурса является выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных и талантливых управленцев, готовых к решению сложных, нестандартных задач в интересах города Хасавюрт <...> Участники конкурса получат уникальный шанс для личностного и профессионального развития, смогут оценить свой управленческий потенциал и выявить его точки роста", - отметили в пресс-службе.

Победители конкурса, по словам представителя мэрии, будут включены в кадровый резерв городской администрации, получат возможность назначения на вакантные должности в местных органах власти, а также будут награждены дипломами и призами от партнеров конкурса.

По словам председателя оргкомитета конкурса, первого замглавы администрации Хасавюрта Корголи Корголиева, проведение данного конкурса позволит "повысить качество кадрового состава органов местного самоуправления Хасавюрта".

"Это совершенно новый и современный механизм отбора ведущих управленцев и специалистов для работы в органах муниципальной власти города Хасавюрт. Проведение конкурса базируется на принципах открытости, объективности и прозрачности. Для этого на конкурс привлечены эксперты регионального и федерального уровня. Мы ждем муниципальных управленцев нового поколения, тех, кто завтра будет определять будущее города. Призываю всех принимать самое активное участие в конкурсе", - сказал Корголиев, слова которого приводит пресс-служба мэрии.

Конкурс "Мой Дагестан"

Как сообщал ТАСС ранее, 12 июля было объявлено о новом конкурсе "Мой Дагестан", который был призван пополнить кадровый резерв республики "талантливыми и амбициозными специалистами". Он проводился при поддержке всероссийской автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

Как сообщалось, организаторам поступило более 11,5 тыс. заявок, успешно зарегистрированы на конкурс были 6 150 человек из 85 регионов России. В финальный очный этап конкурса по результатам дистанционных тестов прошли 226 участников. Победителями конкурса стали 54 человека, представляющие шесть российских регионов.

К настоящему моменту в республике на различные должности назначены более 30 победителей кадрового конкурса "Мой Дагестан".