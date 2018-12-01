Рекультивация хвостохранилища Урупского ГОК начнется в Карачаево-Черкесии в 2019 году

ЧЕРКЕССК, 1 декабря. /ТАСС/. Проект по рекультивации хвостохранилища первой очереди Урупского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Карачаево-Черкесии (КЧР) включен в госпрограмму "Чистая страна", финансирование работ начнется в 2019 году. Об этом сообщили в субботу ТАСС в управлении охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР.

"Соответствующая заявка республики была направлена в этом году, она одобрена Министерством природных ресурсов и экологии РФ, и проект прошел отбор в госпрограмму "Чистая страна". Рекультивация объекта начнется в 2019 году", - сказали в управлении.

Проект рассчитан на 2019-2021 годы, будет ликвидировано 6,3 млн кубометров отходов. "Рекультивация хвостохранилища первой очереди позволит восстановить более 55,8 га земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда. В 2019 году планируется провести работы на 17,5 га, ожидаемый объем финансирования более 267 млн рублей. Общая стоимость реализации проекта 710,69 млн рублей", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в рамках запланированных работ, в частности, проведут отсыпку слоя скальных пород, укладку геомембраны для полной изоляции хвостов, нанесение слоя мягкого грунта.

Первые объекты горно-обогатительного комбината, построенного для добычи и обогащения медно-колчеданной руды Урупского месторождения, - Власенчихинский карьер, обогатительная фабрика и разведочно-эксплуатационная шахта были введены в эксплуатацию в 1968 году, а Урупский подземный рудник сдан в 1971 году. Первая очередь хвостохранилища использовалась с 1968 по 1997 год.