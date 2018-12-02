Около 300 га фруктового сада планируют заложить в 2019 году в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 2 декабря. /ТАСС/. Компания "Сады Карачаево-Черкесии" в 2019 году планирует реализовать в республике второй инвестиционный проект, предполагающий закладку около 300 га фруктового сада интенсивного типа. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС гендиректор компании Дмитрий Ландырев.

"Предзащиту прошли, заявка на финансирование подана, проект находится на рассмотрении в Минкавказе. Если получим поддержку, намерены в 2019 году реализовать второй инвестпроект стоимостью более 1 млрд рублей и заложить в Карачаево-Черкесии интенсивный фруктовый сад на площади 293 га", - сказал Ландырев.

Он отметил, что сейчас проводится анализ участков под сад, которые предлагают власти республики.

"В частности, пока рассматриваются Прикубанский и Зеленчукский районы. Проводим анализ почвы предлагаемых площадок, а также проверяем их соответствие для садоводства по климатическим условиям. Если будет одобрена наша заявка, хотим оперативно приступить к реализации проекта, так как он предусматривает посадку более 1 млн деревьев. Объем предстоящих работ довольно большой", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что компания "Сады Карачаево-Черкесии" в рамках инвестиционного проекта, включенного в 2016 году в госпрограмму по развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), высадила интенсивный сад на площади более 200 га в Адыге-Хабльском районе КЧР. По прогнозам, при выходе на проектную мощность в течение пяти лет с каждого гектара можно будет собирать по 50 тонн фруктов. Реализация проекта дала республике около 100 новых рабочих мест.