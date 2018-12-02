У четверти участников конкурса кадров "Новая высота" в КБР несколько высших образований

НАЛЬЧИК, 2 декабря. /ТАСС/. Четверть участников кадрового конкурса "Новая высота" в Кабардино-Балкарии (КБР) имеют два и более высших образований, сообщают в воскресенье организаторы конкурса.

"Уровень образования: высшее (специалитет, магистратура) - 67,72%, два и более высших образований - 24,15%, кандидаты наук - 7,52%, доктора наук - 0,61%", - приводятся данные на официальном сайте "Новой высоты".

По данным организаторов, заявки на участие в конкурсе подали представители 28 регионов России, однако 93% участников - жители КБР. "Одна из задач таких конкурсов - вернуть в республику профессиональных управленцев, которые покинули ее по разным причинам… Я проживаю в Москве с 2008 года и давно планирую свое возвращение в республику. И это вызвано, помимо прочего, желанием изменить к лучшему ситуацию в Кабардино-Балкарии", - цитирует пресс-центр конкурса одного из его участников Эльдара Келеметова.

29 ноября завершился этап дистанционного тестирования конкурса "Новая высота". Желание принять участие в кадровом конкурсе выразили более 10 тыс. человек, из них на этап тестирования вышли около 3 тыс. человек. Организаторы рассчитывают, что в финал пройдут порядка 300 человек, которые по результатам тестов и эссе будут допущены к очному туру. Его планируется провести с 19 декабря по 22 декабря.

Как ранее заявил врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков, "Новая высота" позволит сформировать в республике команду талантливых управленцев, которые дадут новый импульс развитию региона. Сейчас в органах власти республики вакантно не менее 100 должностей, в перспективе их смогут занять победители и финалисты конкурса.