"Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" пройдет на Ставрополье летом 2019 года

ТАСС, 3 декабря. Ставропольский край в июне 2019 года примет "Студенческую весну стран БРИКС и ШОС", сообщил в понедельник глава региона Владимир Владимиров.

"Ставрополье на хорошем уровне провело Российскую студенческую весну в 2018 году… Нам поручено летом 2019 года проведение с 4 по 9 июня "Студенческой весны стран БРИКС и ШОС". Думаю, что, может, и на более высоком уровне проведем и это мероприятие", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Владимирова, также летом 2019 года в регионе пройдет очередной Северо-Кавказский молодежный форум "Машук". По словам Владимирова, эта площадка создает возможность общения молодых людей из разных регионов округа, поэтому форум необходимо развивать. "В 2019 году исполняется десять лет "Машуку", мы готовим большую программу, сделаем много новаций, много вложений. "Машук" нужно и дальше расширять", - пояснил Владимиров.

Форум "Машук" проходил в Пятигорске в 2018 году в девятый раз и собрал около 2 тыс. человек, его площадку посетил президент России Владимир Путин. На реализацию проектов-победителей конкурсной программы форума выделяется от 300 тыс. рублей до 2,5 млн рублей, а всего на гранты для реализации проектов в 2018 году правительство РФ выделило 83,8 млн рублей.