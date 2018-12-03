Власти Ставрополья планируют рекультивировать 130 свалок в рамках нацпроекта "Экология"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены провести рекультивацию 130 свалок в рамках национального проекта "Экология" и построить несколько заводов по утилизации и переработке мусора. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС губернатор региона Владимир Владимиров.

"Мы точно входим в национальный проект, пока что 130 свалок под рекультивацию и строительство четырех заводов. Проекты все имеются, первая наша задача - Кавказские Минеральные Воды. Первый завод, <...> - это, конечно, в Кавказских Минеральных Водах", - сказал он.

На карте проекта Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка" жители края отметили более 180 несанкционированных свалок. В 2018 году Ставропольский край стал участником федеральной программы "Чистая страна". В регионе рекультивированы свалки в Кисловодске - 50 га и в Светлограде - около 30 га. Объем финансирования работ из федерального бюджета превысил 100 млн рублей.

Нацпроект "Экология" включает такие федеральные программы, как "Чистая страна", "Строительство объектов по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов преимущественно с использованием российских технологий и оборудования", "Чистый воздух", "Питьевая вода", "Сохранение уникальной водной системы озера Байкал", "Сохранение лесов". Общее финансирование нацпроекта составит 4 трлн рублей, из них внебюджетные источники - 3,2 трлн рублей.

Нацпроект осуществляется в рамках указа президента России о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года.