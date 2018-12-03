Порядка 2 тыс. человек посетили курорт "Эльбрус" в первые выходные нового сезона

НАЛЬЧИК, 3 декабря. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек посетили горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в первые выходные дни после официального открытия зимнего сезона. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе курорта.

Горнолыжный сезон открылся на курорте "Эльбрус" 1 декабря.

"Курорт за два выходных дня с момента официального старта нового сезона посетили около 2 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее в администрации курорта ТАСС поясняли, что пока не ждут рекордного количества туристов - в начале сезона курорт посещают жители соседних регионов. Также пока из-за небольшого количества снега на Эльбрусе для катания открыты не все трассы, в частности, закрыта горнолыжная трасса от станции "Кругозор" до станции "Азау".

Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии работает более 30 лет. В первом полугодии 2018 года на курорте побывали свыше 227 тыс. любителей горнолыжного спорта, а также желающих покорить гору Эльбрус. Во время сезона 2017-2018 годов на курорте отдохнули 180 тыс. человек. Руководство курорта прогнозирует рост туристического потока во время горнолыжного сезона 2018-2019 годов на уровне 10%.