Инновационное производство строительной извести запустили в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Первый из четырех заводов инновационного строительного технопарка "Казбек" открыли в Шалинском районе Чечни, номинальная мощность предприятия - 32 тыс. т извести в год.

"Это одно из самых передовых и высокотехнологических предприятий с использованием инновационных технологий и оборудования немецкой компании "Верхан". Уникальность данного предприятия заключается в том, что производимая готовая продукция одновременно является сырьем для дальнейшего производства на других предприятиях технопарка "Казбек", - сказал на открытии генеральный директор производственной площадки Асвад Байсулаев.

Технопарк "Казбек" представляет собой комплекс из четырех заводов, предполагающих выпуск газобетонных блоков и плит, строительной извести, сухих строительных смесей, фиброцементных плит из сырья местного производства.

"Это событие окажет серьезное влияние на темпы строительства жилья и <...> себестоимость. Мы создаем около 400 новых рабочих мест на предприятиях, а также увеличиваем занятость в смежных отраслях не менее чем на 3 тыс. человек. Это для нашего региона, для России в целом и для выполнения поручения президента страны большой объем", - отметил на открытии глава Чечни Рамзан Кадыров.

Строительство первого инновационного технопарка в Чечне началось в 2012 году. Проект направлен на обеспечение строительного рынка округа качественными и доступными по цене стройматериалами на базе освоения собственных минерально-сырьевых ресурсов региона. Стоимость - более 8,6 млрд руб. Основным инвестором проекта выступает Внешэкономбанк.