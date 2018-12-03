Северная Осетия продолжит присвоение горным вершинам имен героев

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Северной Осетии продолжат работу по присвоению безымянным горным вершинам в республике имен героев. Об этом в понедельник сообщил ТАСС председатель парламента Северной Осетии Алексей Мачнев.

Ранее в понедельник правительство РФ присвоило безымянной горе высотой более 3,8 тыс. м в Северной Осетии имя Героя России Александра Прохоренко, погибшего под Пальмирой в Сирии.

"Мы продолжаем эту работу, это уже второй факт признания у нас, до этого были две вершины уже названы в честь героев-спецназовцев. Конечно, мы будем продолжать (работу в этом направлении). К нам обратились представители Минобороны с предложением рассмотреть возможность, и мы поддержали, внесли в парламент, парламент однозначно проголосовал, провели работу соответствующую <...> наши постановления поддержаны, и этим вершинам присвоены имена героев", - сказал Мачнев.

По его словам, решение о присвоении вершине имени Прохоренко было принято собранием представителей Ирафского района, где находится гора. "Мы сделали запрос в район, и район прислал нам решение своего собрания представителей - однозначно поддержать. Без этого мы не могли рассматривать даже процедурно. Это способствует патриотическому воспитанию молодежи, это наша память, наша благодарность тем, кто отдал свои жизни", - отметил Мачнев.

Александр Прохоренко погиб при выполнении задачи по наведению ударов российских самолетов на позиции боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" в районе сирийской Пальмиры. Попав в окружение, офицер вызвал огонь на себя. Ему было посмертно присвоено звание Героя России, имя офицера навечно занесено в списки Смоленской военной академии войсковой ПВО. Похоронен в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области.

Памятники Александру Прохоренко установлены в Смоленске (в 2016 году), Оренбурге (2017) и Вальи-Сотто (Италия, 2017).