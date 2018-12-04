Северная Осетия запустит производство мясной продукции с инвестициями в 56 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 декабря. /ТАСС/. Производство пельменной и колбасной продукции стоимостью более 50 млн рублей откроют в Северной Осетии 10 декабря. В преддверии запуска на предприятии побывал министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства республики.

"[Руководитель предприятия] Алик Битаров рассказал Сергею Чеботареву о поэтапной реализации проекта стоимостью 56 млн рублей. Из указанной суммы 23 млн рублей были выделены из федерального бюджета после того, как проект прошел конкурсный отбор в министерстве РФ по делам Северного Кавказа. Такой метод частно-государственного партнерства позволил за пять месяцев создать производство, которое обеспечит рабочими местами 32 человека", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе, производство будет запущено 10 декабря. В настоящее время на площади 1500 кв. м установлено и смонтировано оборудование из Австрии и Германии по производству пельменной и колбасной продукции. Уже проведены тестовые испытания всех устройств, находящихся на участке копчения. Там будет использоваться вакуумная упаковка.

Средняя заработная плата на предприятии составляет в среднем 27-30 тыс. рублей в месяц. Проектная мощность нового производства - 5 тонн в сутки готовой пельменной и колбасной продукции.

"Предприятие нацелено на выпуск экологически чистой продукции. Речь идет о том, чтобы минимизировать в ней содержание белков и иных ингредиентов, исходя из важности получения полезных для организма продуктов питания. Понятно, что на первых порах будет осваиваться региональный рынок, и в перспективе следует расширять географию сбыта такой продукции", - цитирует пресс-служба Сергея Чеботарева.