"Газпром" планирует полностью обновить систему газификации Ингушетии к концу 2022 года

МАГАС, 4 декабря. /ТАСС/. "Газпром" до конца 2022 года намерен полностью обновить систему газификации во всех районах Ингушетии. Планируется заменить порядка 2,4 тыс. км газораспределительных сетей и установить более 40 тыс. приборов индивидуального учета нового типа, сообщил ТАСС зампредседателя правления компании Валерий Голубев.

"[Проложим] 2,4 тыс. км газораспределительных сетей, [установим] более 40 тыс. новых индивидуальных приборов учета для каждого домовладения, порядка 2 тыс. приборов учета на улицах, на определенных узлах. Таким образом мы полагаем где-то к концу 2022 года... создать принципиально новую систему газоснабжения, газораспределения на территории всей республики", - сказал Голубев.

По его словам, восстанавливать старые трубы и системы не будут, всю сеть заменят полностью для исключения утечки топлива. "Ранее газификацию проводили с использованием металлических труб, эти трубы лежали в земле без всякой химзащиты, естественно, они ржавели, газ утекал. А сегодня новые технологии - мы будем использовать полиэтиленовые трубы, которые надежно свариваются, поэтому, используя новые приборы, новые материалы, мы получим надежную систему, которая не будет представлять угрозу и опасность для жителей", - пояснил зампредседателя компании.

11 июля на заседании правительственной комиссии под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поднял вопрос обновления всех сетей газоснабжения в республике. Члены комиссии одобрили проект "Создание новой системы газораспределения на территории Республики Ингушетия". Таким образом регион станет первым субъектов РФ, где будет реализован пилотный проект по обновлению газопроводных сетей на 100%.