Волонтеры проверяют готовность жителей КЧР к переходу на цифровое телевещание

ЧЕРКЕССК, 4 декабря /ТАСС/. Специалисты администраций муниципалитетов Карачаево-Черкесии (КЧР) и волонтеры проводят информационно-разъяснительную работу с жителями республики и проверку готовности населения к переходу на цифровое телевещание. Сейчас охват цифровыми технологиями вещания в республике составляет 99,84%, сообщила во вторник ТАСС начальник отдела информатизации, связи и телерадиовещания Министерства промышленности и торговли КЧР Елена Бескакотова.

Отключение аналогового телевещания в России в 2019 году пройдет в три этапа и завершится 3 июня. Карачаево-Черкесия вошла в число 20 субъектов РФ, где это произойдет 15 апреля. Первой на цифровое вещание перешла Тверская область, аналоговый сигнал был отключен 3 декабря.

"В республике сейчас организована разъяснительная работа с населением, к ней привлекаются волонтеры, специалисты городских и районных администраций. Глава КЧР Рашид Темрезов поручил также помочь малоимущим гражданам приобрести необходимое оборудование для приема сигнала цифрового ТВ. Проводится подворовой обход и формируются списки социально незащищенных жителей, которые реально нуждаются в таких приемниках", - сказала Бескакотова.

По ее словам, в зону цифрового телевизионного сигнала в силу географического расположения (находятся в ущелье и закрыты горами) не попадает шесть населенных пунктов с населением 873 человека - поселки Загедан, Пхия, Рожкао и Дамхурц Урупского района и аулы Кобу-Баши и Хасаут в Зеленчукском и Малокарачаеском районах.

"Их обеспечим спутниковым телевидением, будут подключаться к нему на льготных условиях. Будут формироваться коллективные заявки на уровне сельских поселений, [жители] получат скидки на оборудование, и 20 каналов будут им предоставляться без абонентской платы. Сейчас ведутся переговоры с соответствующими компаниями. В частности, в "НТВ-плюс" такие условия готовы предоставить", - отметила начальник отдела.

Работа по переводу сетей эфирного телерадиовещания на цифровые технологии началась в КЧР в 2011 году и проводилась в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в РФ".