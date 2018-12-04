В Грозном запустили инновационное производство, на котором будут работать инвалиды

ГРОЗНЫЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Производственная площадка по созданию smart-проектов для городской инфраструктуры на основе высокотехнологичного материала селина открылась в реабилитационном центре в Грозном. На предприятии будут работать люди с ограниченными физическими возможностями.

"Производство имеет высокий экономический потенциал за счет использования инновационных технологий. Важно, что созданы все условия для организации достойных и комфортных рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Инициатива по открытию подобного рода производств - это важный этап для социально-экономического развития республики", - отметил на открытии министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев.

Проект реализовала компания "Айра" при поддержке министерства Чечни по туризму. Он позволит производить в Чечне такую инновационную продукцию как стоп-линии "Светофор под ногами", велопроект Smart Track, а также маркерную и навигационную подсветку улиц. Предприятие планирует в дальнейшем экспорт на Запад, Ближний Восток и в Европу.

"Соответственно, будут появляться заказы, будем увеличивать количество рабочих мест. В дальнейшем думаем и над расширением площадей производства", - сообщила журналистам заместитель генерального директора компании "Айра" Наталья Логинова.

Компания "Айра" несколько лет сотрудничает с Чеченской Республикой и предлагает инновационные решения для развития научного потенциала региона. В мае 2017 года в Грозном была открыта инновационная велодорожка Smart Track протяженностью 700 м и стоп-линии "Светофор под ногами". Компания также обеспечила подсветку в древнем чеченском поселении Хой.