В КЧР участок дороги к курорту "Архыз" планируют отремонтировать в 2019 году

ЧЕРКЕССК, 4 декабря. /ТАСС/. Северо-Кавказский филиал Главгосэкспертизы РФ выдал положительное заключение по проекту капремонта участка подъездной дороги к всесезонному курорту "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Проект капитального ремонта участка подъездной дороги А-156 от трассы А-155 Черкесск-Домбай-граница с Республикой Абхазия к международному центру отдыха "Архыз" и специальной астрофизической обсерватории РАН, рассмотренный экспертами Северо-Кавказского филиала Главгосэкспертизы, получил положительное заключение", - говорится в сообщении.

Участок трассы протяженностью более 11 км, ремонт которой планируется провести, проходит вверх по ущелью реки Большой Зеленчук через поселок Архыз. "В частности, будет укреплено дорожное полотно, проведет ремонт существующих и установка дополнительных улавливающих стен с нагорной стороны. Предусмотрено также строительство прикромочных лотков для сбора и отведения поверхностного стока в специальные очистные сооружения - фильтр-патроны, замена водопропускных труб", - отмечается в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФКУ "Упрдор Кавказ", "дорожники планируют приступить к ремонтным работам в 2019 году".

Ранее сообщалось, что капремонт 46-километрового участка трассы А-156 (общая протяженность дороги -75 км) начался в 2016 году, на сегодня отремонтировано 34 км. В 2018 году дорожники с опережением графика завершили ремонт участка трассы от 52 до 63 км. До курорта "Архыз" остается более 11 км.