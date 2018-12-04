"Кавминкурортресурсы" построят в Кисловодске 3 км минералопровода в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. АО "Кавминкурортресурсы" (КМКР) планирует строительство новых сетей по транспортировке минеральной воды на Ставрополье в 2019 году. В Кисловодске будет построено 3 км минералопровода, сообщил во вторник ТАСС руководитель КМКР Евгений Левицкий.

"Мы планируем проложить четыре нитки минералопровода на центральном участке Кисловодского месторождения [в 2019 году]. От вновь пробуренных скважин в рамках переоценки запасов будет проложено порядка 3 км новых сетей", - сказал он.

По словам Левицкого, один из минералопроводов будет предназначен для транспортировки доломитного нарзана. "Эта минеральная вода сейчас поставляется только в Нарзанную галерею, чтобы отдыхающие могли ее употреблять. Сейчас проводятся работы, чтобы эта вода также направлялась в нарзанохранилище для применения в ваннах, вода будет более качественной", - пояснил руководитель КМКР.

Также проводится работа по обновлению сетей. "В 2018 году мы заменили 1,5 км сетей в Ессентуках, сейчас у нас идет плановая работа по очистке от отложений травертина в Железноводске <…> Такая же работа проводится в районе парка "Цветник" в рамках его реконструкции в Пятигорске, обновляем сети", - отметил Левицкий.

КМКР - крупнейший недропользователь Кавказских Минеральных Вод, 51% акций принадлежит Российской Федерации. КМКР владеет лицензиями на право пользования недрами для добычи минеральных вод пяти месторождений - Кисловодского, Ессентукского, Бештаугорского, Пятигорского и Железноводского. На балансе предприятия находятся Тамбуканское месторождение лечебной грязи, около 200 скважин минеральной воды, порядка 64 км минералопроводов.